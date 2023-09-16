Юран бросал бутылку, Бителло дебютировал за «Динамо». Лучшие фото матча

Вчера, 15 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Финальный свисток зафиксировал ничейный счёт 1:1.

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом хозяев. На восьмой минуте форвард «Динамо» Фёдор Смолов вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти, назначенный за фол Кирилла Гоцука на Константине Тюкавине. Долгое время динамовцам удавалось сохранять победный счёт, но в концовке встречи «Пари НН» провёл результативный выпад: на 88-й минуте вышедший на замену Николоз Кутателадзе пяткой отправил мяч в ворота.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Пари Нижний Новгород» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.