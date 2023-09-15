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Ди Лоренцо признан лучшим игроком «Наполи» в августе

Ди Лоренцо признан лучшим игроком «Наполи» в августе
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Крайний защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо признан болельщиками лучшим игроком в составе команды по итогам августа. Об этом информирует официальный сайт неаполитанского клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ди Лоренцо сыграл в трёх матчах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В минувшем розыгрыше Серии А 30-летний защитник принял участие в 37 играх, в которых отметился тремя голами и четырьмя голевыми передачами.

После трёх туров «Наполи» набрал шесть очков и на текущий момент располагается на шестом месте в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Следующий матч неаполитанского клуба состоится 16 сентября, соперником станет «Дженоа». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

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