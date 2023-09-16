Зиньковский, Чалов, Миранчук, Сергеев — среди претендентов на награду «Джентльмен года»

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«Комсомольская правда» устраивает ежегодное голосование на премию «Джентльмен года». Был объявлен список кандидатов.

Список номинантов:

Антон Зиньковский («Спартак»), Александр Селихов («Спартак»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Константин Кучаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Михаил Кержаков («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»), Джон Кордоба («Краснодар»), Сергей Петров («Краснодар»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Евгений Чернов («Ростов»), Юрий Газинский («Урал»), Тимофей Маргасов («Сочи»), Игорь Калинин («Факел»), Лукас Вера («Оренбург»).

Голосование продлится до 15 октября. Выбрать своего номинанта можно на сайте «Комсомольской правды».

Предыдущим победителем номинации оказался полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.