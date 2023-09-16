Новичок «Зенита» Вильсон Изидор отреагировал на сравнения с Тьерри Анри

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор прокомментировал сравнение своей игры с выступлениями бывшего форварда сборной Франции Тьерри Анри.

«Когда у тебя есть кумир, ты хочешь выглядеть как он. Поэтому я смотрел много роликов, матчей. А поскольку этот парень просто потрясающий, я хотел быть как он. Такие же жесты, такой же удар, такой же дриблинг. Думаю, что, наверное, поэтому в моей манере игры можно увидеть много сходства с его игрой», — приводит слова Изидора официальный сайт «Зенита».

О переходе Изидора в «Зенит» из «Локомотива» было объявлено 9 сентября. Французский форвард присоединился к сине-бело-голубым на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Кроме того, у «Зенита» есть опция выкупа контракта Вильсона у «Локомотива».