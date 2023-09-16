Мюллер — о пенальти в матче с «Байером»: в Англии такое не свистнули бы. Дайте нам играть

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота мюнхенского клуба на последних минутах матча с леверкузенским «Байером».
«Это был очень мягкий пенальти, в Англии такое не свистнули бы. Дайте нам играть в футбол. Если за что-то подобное будут ставить пенальти, то мы увидим их ещё больше в этом сезоне», — приводит слова Мюллера DAZN.
В матче 4-го тура Бундеслиги «Бавария» принимала леверкузенский «Байер». Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась с ничейным счётом 2:2. При этом в добавленное время второго тайма защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис сыграл неаккуратно в своей штрафной – ударил по ноге полузащитника «Байера» Йонаса Хофмана, после чего судья назначил пенальти, который реализовал Паласиос.
Мюнхенская «Бавария» допустила первую осечку с начала сезона и упустила шанс выйти в единоличные лидеры чемпионата Германии. В активе двух команд теперь по 10 очков.
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