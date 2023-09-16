Гвардиола общался с Ямалом, чтобы убедить его перейти в «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола общался с вингером «Барселоны» Ламином Ямалом на предмет возможного трансфера, сообщает Marca.
По сведениям источника, 16-летний воспитанник академии каталонцев не задумываясь отклонил это предложение. Он хочет добиться успеха именно в «Барселоне».
Напомним, 8 сентября в матче квалификации к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Грузии Ямал дебютировал за сборную Испании. В этой игре молодой нападающий отметился голом. В нынешнем сезоне футболист принял участие в четырёх матчах Ла Лиги, в которых отдал одну результативную передачу. После четырёх туров «Барселона» набрала 10 очков и на текущий момент находится на третьей строчке турнирной таблицы.
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