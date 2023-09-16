Экс-игрок «Крыльев» и «Динамо»: и Россия в целом, и Москва с Самарой сильно изменились
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Бывший футболист «Динамо» и «Крыльев Советов» Огнен Короман сравнил Москву и Самару, в которых он играл.
«Пару месяцев назад я был в Москве и Самаре. Тогда «Крылья Советов» играли с ЦСКА и проиграли. За последние годы и Россия в целом, и эти города сильно изменились. Построили много хороших зданий, в Самаре сейчас качественные дороги, город развивается, стал очень красивым. Я только рад этому», — сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
В 2002 году Короман перешёл в московское «Динамо», где отыграл полтора сезона. Затем он перешёл в «Крылья Советов», провёл в самарском клубе один полный сезон и два неполных, в чемпионате России сыграл 50 матчей и забил три гола.
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