Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 5-го тура АПЛ сезона-2023/2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 16 сентября, стартует 5-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «Вулверхэмптона» и «Ливерпуля».

Полное расписание матчей 5-го тура АПЛ

16 сентября, суббота:

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 14:30 мск;

«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» — 17:00 мск;

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 17:00 мск;

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» — 17:00 мск;

«Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед» — 17:00 мск;

«Фулхэм» — «Лутон Таун» — 17:00 мск;

«Ньюкасл» — «Брентфорд» — 19:30 мск.

17 сентября, воскресенье:

«Борнмут» — «Челси» — 16:00 мск;

«Эвертон» — «Арсенал» — 18:30 мск.

18 сентября, понедельник:

«Ноттингем Форест» — «Бёрнли» — 21:45 мск.

По итогам первых четырёх туров турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Манчестер Сити», не потерявший ни одного очка.