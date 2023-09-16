Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 5-го тура АПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 16 сентября, стартует 5-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «Вулверхэмптона» и «Ливерпуля».
Полное расписание матчей 5-го тура АПЛ
16 сентября, суббота:
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 14:30 мск;
«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» — 17:00 мск;
«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 17:00 мск;
«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» — 17:00 мск;
«Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед» — 17:00 мск;
«Фулхэм» — «Лутон Таун» — 17:00 мск;
«Ньюкасл» — «Брентфорд» — 19:30 мск.
17 сентября, воскресенье:
«Борнмут» — «Челси» — 16:00 мск;
«Эвертон» — «Арсенал» — 18:30 мск.
18 сентября, понедельник:
«Ноттингем Форест» — «Бёрнли» — 21:45 мск.
По итогам первых четырёх туров турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Манчестер Сити», не потерявший ни одного очка.
- 16 сентября 2023
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