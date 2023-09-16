Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Филимонов: тренеры в «Спартаке» меняются, а по итогу ничего не меняется. Грустно

Александр Филимонов: тренеры в «Спартаке» меняются, а по итогу ничего не меняется. Грустно
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов ответил на вопрос о целесообразности отставки главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Нужно ли «Спартаку» менять Абаскаля? Это по большому счёту замена шила на мыло. Не знаю, кто должен прийти в команду, чтобы из этого коллектива сделать боеспособную единицу. Тренеры меняются раз в полтора года, а по итогу ничего не меняется. Грустно», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Московский «Спартак» набрал 10 очков в семи матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. В данный момент красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Гильермо Абаскаль возглавил команду перед началом прошлого сезона, под его руководством «Спартак» финишировал на третьем месте в РПЛ.

Материалы по теме
Салихова: пока руководство перекрашивает стены в Тарасовке, Абаскаль скупает левоногих
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android