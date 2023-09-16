Александр Филимонов: тренеры в «Спартаке» меняются, а по итогу ничего не меняется. Грустно

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов ответил на вопрос о целесообразности отставки главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
«Нужно ли «Спартаку» менять Абаскаля? Это по большому счёту замена шила на мыло. Не знаю, кто должен прийти в команду, чтобы из этого коллектива сделать боеспособную единицу. Тренеры меняются раз в полтора года, а по итогу ничего не меняется. Грустно», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Московский «Спартак» набрал 10 очков в семи матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. В данный момент красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Гильермо Абаскаль возглавил команду перед началом прошлого сезона, под его руководством «Спартак» финишировал на третьем месте в РПЛ.
- 16 сентября 2023
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