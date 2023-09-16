ЦСКА — «Крылья Советов»: самарцы открыли счёт на второй минуте

В эти минуты проходит встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». Матч проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На второй минуте самарцы открыли счёт и вышли вперёд благодаря голу Николая Рассказова. Самарцы разогнали быструю атаку, пошла передача налево на Горшкова, Юрий пробил по воротам, произошёл рикошет, Акинфеев сумел среагировать, а вот с добиванием Рассказова голкипер ЦСКА уже ничего не смог поделать — 1:0 в пользу «Крыльев».
Армейцы находятся на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 11 очков в семи встречах. «Крылья Советов» располагаются на четвёртой позиции с 14 очками. В этом сезоне они проиграли лишь однажды — казанскому «Рубину» (1:2) в 5-м туре.
- 16 сентября 2023
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