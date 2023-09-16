Георгий Зотов: во Второй лиге зарплаты у игроков меньше, чем у продавщицы в «Пятёрочке»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился мнением на тему того, что многие болельщики считают, что российские футболисты несоразмерно много зарабатывают.

«Никто никому не мешал с шести лет ездить, как я, из другого города в Новосибирск, вставая в пять часов утра, чтобы тренироваться утром и вечером. По сути, у меня не было детства. Каждый раз был день сурка. Почему мы не заслужили этого? Каждый ведь сам выбирает свою профессию.

К тому же такие зарплаты только в РПЛ. Кто-то из футболистов толком ничего не зарабатывает. Во Второй лиге зарплаты у игроков меньше, чем, например, у продавщицы в «Пятёрочке». Сколько человек играют в РПЛ? Навскидку, футболистов 500 на всю лигу. А представьте, сколько всего игроков по всей России.

Почему, например, про хоккеистов не говорят то же самое? Там зарплаты больше. Они очень приличные. Не знаком с хоккеистами КХЛ. Но, возможно, есть такие, которые заработали больше условного Кокорина. Причём хоккей тоже очень популярен в России. Когда я играл в «Рубине», в Казани он был намного популярнее футбола. Вместимость ледовой арены там около восьми тысяч, и трибуны на хоккее всегда были битком», — приводит слова Зотова «РБ Спорт».