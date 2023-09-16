«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Вулверхэмптоном», у Салаха — три ассиста

Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Игру принимал стадион «Молине» в Вулверхэмптоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 3:1.
На седьмой минуте «Вулверхэмптон» вышел вперёд. Отличился нападающий «волков» Хван Хи Чан. В начале второго тайма «Ливерпуль» отыгрался усилиями Коди Гакпо, а победный гол за пять минут до конца основного времени провёл Эндрю Робертсон. В компенсированное время отличился ещё и Харви Эллиотт. В каждом из трёх эпизодов ассистировал партнёрам египетский нападающий Мохамед Салах, оформивший ассистентский хет-трик.
По итогам пяти матчей «Ливерпуль» набрал 13 очков и поднялся на первое место турнирной таблицы чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» располагается на 15-й строчке таблицы с тремя очками.
- 16 сентября 2023
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