Новичок ЦСКА Келлвен рассказал, как проходит адаптация в команде

Бразильский защитник московского ЦСКА Келлвен, перешедший в стан армейцев этим летом, рассказал, как проходит его адаптация в команде.
«Все ребята меня очень хорошо приняли, с распростёртыми объятиями. Все помогают мне с адаптацией. Да, не успел потренироваться и сразу сыграл в матче с «Зенитом». Я сейчас начинаю только знакомиться с ребятами, узнаю по именам. Наше взаимопонимание от матча к матчу будет повышаться, потому что мы будем срабатываться и сыгрываться», — передаёт слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
22-летний Келлвен с 2019 года выступал за «Атлетико Паранаэнсе», с которым в сезоне-2020/2021 выиграл Южноамериканский кубок. В текущем сезоне бразильской Серии А он провёл 15 матчей и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету шесть игр и один голевой пас в розыгрыше Кубка Либертадорес — 2023.
- 16 сентября 2023
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