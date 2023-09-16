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Защитник «Ювентуса» Данило: ставлю Гвардиолу и Аллегри на один уровень. Макс жаждет побед

Защитник «Ювентуса» Данило: ставлю Гвардиолу и Аллегри на один уровень. Макс жаждет побед
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Защитник «Ювентуса» Данило Луис да Силва оценил тренерские способности главного тренера туринской команды Массимилиано Аллегри.

«Сезон при Пирло был учебным для меня, он был важен. Я ставлю Гвардиолу и Аллегри на один уровень: Макс всегда хочет побеждать, между нами почти полное взаимопонимание.

У меня с ним много общего: он искренен и прямолинеен», – приводит слова Данило журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Аллегри завоевал за свою тренерскую карьеру 13 трофеев (два с «Миланом» и 11 — с «Ювентусом»). В активе Гвардиолы 36 титулов.

В прошлом сезоне «Ювентус» под руководством Аллегри занял седьмое место в чемпионате Италии, набрав 62 очка. По ходу сезона с туринцев сняли 10 очков за финансовые нарушения.

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