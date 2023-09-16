Защитник «Ювентуса» Данило: ставлю Гвардиолу и Аллегри на один уровень. Макс жаждет побед

Защитник «Ювентуса» Данило Луис да Силва оценил тренерские способности главного тренера туринской команды Массимилиано Аллегри.

«Сезон при Пирло был учебным для меня, он был важен. Я ставлю Гвардиолу и Аллегри на один уровень: Макс всегда хочет побеждать, между нами почти полное взаимопонимание.

У меня с ним много общего: он искренен и прямолинеен», – приводит слова Данило журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Аллегри завоевал за свою тренерскую карьеру 13 трофеев (два с «Миланом» и 11 — с «Ювентусом»). В активе Гвардиолы 36 титулов.

В прошлом сезоне «Ювентус» под руководством Аллегри занял седьмое место в чемпионате Италии, набрав 62 очка. По ходу сезона с туринцев сняли 10 очков за финансовые нарушения.