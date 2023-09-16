«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» в Грозном

Сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и «Краснодаром». Игра проходила на стадион «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Матч завершился вничью — 1:1.

Хозяева поля смогли открыть счёт уже на третьей минуте. Бразильский полузащитник «Ахмата» Камило отобрал мяч и сделал разрезающую передачу между двух защитников на Ивана Олейникова, который реализовал выход один на один с Матвеем Сафоновым. На 39-й минуте встречи полузащитник «Краснодара» Кади Боржес сравнял счёт. Гол был зачитан после просмотра видеоповтора.

После этой игры в активе «Ахмата» стало 11 очков. Команда идёт на девятом месте. «Краснодар» единоличный лидер чемпионата с 18 очками.