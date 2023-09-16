Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» в Грозном

«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» в Грозном
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и «Краснодаром». Игра проходила на стадион «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Матч завершился вничью — 1:1.

Хозяева поля смогли открыть счёт уже на третьей минуте. Бразильский полузащитник «Ахмата» Камило отобрал мяч и сделал разрезающую передачу между двух защитников на Ивана Олейникова, который реализовал выход один на один с Матвеем Сафоновым. На 39-й минуте встречи полузащитник «Краснодара» Кади Боржес сравнял счёт. Гол был зачитан после просмотра видеоповтора.

После этой игры в активе «Ахмата» стало 11 очков. Команда идёт на девятом месте. «Краснодар» единоличный лидер чемпионата с 18 очками.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
16 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Олейников – 3'     1:1 Боржес – 38'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android