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«Балтика» — «Ростов»: гости забили быстрый гол

«Балтика» — «Ростов»: гости забили быстрый гол
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Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Балтика» играет с «Ростовом». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Стартовый свисток прозвучал в 21:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
16 сентября 2023, суббота. 21:15 МСК
Балтика
Калининград
2-й тайм
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Уткин – 16'     0:2 Голенков – 43'    

На 15-й минуте «Ростов» вышел вперёд благодаря голу полузащитника Даниила Уткина — 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

В последний раз сегодняшние соперники встречались 15 лет назад — в 2008 году. В матче Первой лиги «Ростов» в родных стенах переиграл «Балтику» — 1:0.

На данный момент «Балтика» находится на последней, 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Она имеет в своём активе лишь три очка после семи встреч.

«Ростов» располагается на 11-й позиции с семью очками в активе. В нынешнем сезоне РПЛ подопечные Валерия Карпина одержали лишь две победы.

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