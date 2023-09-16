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Бывший игрок «Спартака» Самсонов: у меня нет Fan ID, не очень хорошо отношусь к нему

Бывший игрок «Спартака» Самсонов: у меня нет Fan ID, не очень хорошо отношусь к нему
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Полузащитник ярославского «Шинника» Артём Самсонов, ранее выступавший за московский «Спартак», рассказал о своём отношении к Fan ID.

«Как отношусь к введению Fan ID? У меня нет Fan ID. Я не очень хорошо отношусь к этому явлению. Никому не составляет труда сделать это удостоверение, но на том же Кубке России Fan ID не нужен, а трибуны на кубковых играх заполняются куда лучше. Так не должно быть», — приводит слова Самсонова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Fan ID действует на всех матчах чемпионата России с прошлого сезона. В СМИ появлялась информация о планах ввести карту болельщика и на игры Кубка России с участием команд РПЛ. Fan ID — российский электронный документ, удостоверяющий личность, с фотографией, фамилией и именем её обладателя для посещения футбольных матчей.

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