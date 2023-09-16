«Балтика» — «Ростов»: подопечные Карпина увеличили преимущество в счёте

Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Балтика» играет с «Ростовом». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Стартовый свисток прозвучал в 21:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 15-й минуте «Ростов» вышел вперёд благодаря голу полузащитника Даниила Уткина. В концовке первого тайма отличился нападающий Егор Голенков — 2:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

В последний раз сегодняшние соперники встречались 15 лет назад — в 2008 году. В матче Первой лиги «Ростов» в родных стенах переиграл «Балтику» — 1:0.

На данный момент «Балтика» находится на последней, 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Она имеет в своём активе лишь три очка после семи встреч.

«Ростов» располагается на 11-й позиции с семью очками в активе. В нынешнем сезоне РПЛ подопечные Валерия Карпина одержали лишь две победы.