«Балтика» — «Ростов»: подопечные Карпина увеличили преимущество в счёте

Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Балтика» играет с «Ростовом». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Стартовый свисток прозвучал в 21:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 15-й минуте «Ростов» вышел вперёд благодаря голу полузащитника Даниила Уткина. В концовке первого тайма отличился нападающий Егор Голенков — 2:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.
В последний раз сегодняшние соперники встречались 15 лет назад — в 2008 году. В матче Первой лиги «Ростов» в родных стенах переиграл «Балтику» — 1:0.
На данный момент «Балтика» находится на последней, 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Она имеет в своём активе лишь три очка после семи встреч.
«Ростов» располагается на 11-й позиции с семью очками в активе. В нынешнем сезоне РПЛ подопечные Валерия Карпина одержали лишь две победы.
- 16 сентября 2023
-
22:31
-
22:29
-
22:25
-
22:22
-
22:16
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:55
-
21:52
-
21:49
-
21:47
-
21:47
-
21:44
-
21:43
-
21:43
-
21:40
-
21:38
-
21:37
-
21:33
-
21:31
-
21:30
-
21:29
-
21:27
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:16
-
21:14
-
21:08
-
21:00