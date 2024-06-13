Гарри Кейн: Сербия может доставить проблемы, если не включиться должным образом

Полузащитник сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Сербии. Встреча состоится в воскресенье, 16 июня. Команды будут играть на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

«Это команда, которая может доставить проблемы, если не включиться должным образом. Сербы очень сильно играют в обороне. Они опасны на стандартах, у них высокие игроки, поэтому они могут создать много проблем. Как я уже сказал, если мы не будем бдительны и не будем сосредоточены на 100%, этот матч может получиться очень трудным, поэтому мы должны быть уверены, что всё сделаем правильно», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.