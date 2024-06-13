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Гарри Кейн: Сербия может доставить проблемы, если не включиться должным образом

Гарри Кейн: Сербия может доставить проблемы, если не включиться должным образом
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Полузащитник сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Сербии. Встреча состоится в воскресенье, 16 июня. Команды будут играть на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это команда, которая может доставить проблемы, если не включиться должным образом. Сербы очень сильно играют в обороне. Они опасны на стандартах, у них высокие игроки, поэтому они могут создать много проблем. Как я уже сказал, если мы не будем бдительны и не будем сосредоточены на 100%, этот матч может получиться очень трудным, поэтому мы должны быть уверены, что всё сделаем правильно», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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