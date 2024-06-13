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Овчинников назвал фаворитов Евро-2024

Овчинников назвал фаворитов Евро-2024
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Глава отдела подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников назвал фаворитов чемпионата Европы — 2024. По его мнению, основные претенденты на трофей — сборные Англии и Франции. Также он отметил потенциал сборной Германии, однако подчеркнул, что немецкая команда не отличается стабильностью.

«Очевидно, что сборные Англии, Франции — фавориты. Мы все знаем, чего от них ждать, и им, в свою очередь, надо опять подтвердить свой уровень. А вот от сборной Германии мы не знаем, чего ждать. Потенциально она сильна, но в последние годы не является абсолютным фаворитом, были и провальные матчи. Тем интереснее, как, имея в составе ряд очень интересных игроков, эта сборная реализует свой потенциал», — приводит слова Овчинникова «РБК-Спорт».

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