Экс-тренер «Спартака» Слишкович заявил, что не договаривался с «Химками» по работе

Бывший тренер московского футбольного клуба «Спартак» Владимир Слишкович опроверг информацию о том, что он ведёт переговоры с подмосковными «Химками».

«Я не вёл переговоров с «Химками», — приводит слова Слишковича «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что руководство «Химок» приняло решение отправить Андрея Талалаева в отставку. Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в сезоне-2022/2023. Сообщалось, что одним из кандидатов на замену Талалаеву является Владимир Слишкович, ранее работавший в «Спартаке».

Слишкович был временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте, ни разу не проиграв при Слишковиче. 29 мая «Спартак» объявил об уходе тренера.