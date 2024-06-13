«Спартак» поздравил Рината Дасаева с днём рождения

Московский «Спартак» поздравил с днём рождения своего легендарного экс-голкипера Рината Дасаева. Сегодня бывшему вратарю сборной СССР исполняется 67 лет.

«Величайшему Ринату Дасаеву – 67! Рекордсмен «Спартака» среди вратарей по сыгранным матчам, победам в составе клуба и играм «на ноль». Двукратный чемпион СССР, лучший футболист страны — 1982 и лучший вратарь мира — 1988! Ринат Файзрахманович, с днём рождения! Желаем счастья, здоровья и всего наилучшего!» — написала пресс-служба красно-белых.

Дасаев является чемпионом СССР 1979 и 1987 годов в составе «Спартака», бронзовым призёром Олимпийских игр — 1980 и серебряным призёром чемпионата Европы — 1988 в составе сборной СССР. Заслуженный мастер спорта СССР. Также он работал тренером вратарей «Спартака-2».