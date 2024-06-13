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«Локомотив» ведёт переговоры об аренде нападающего Раконьяца в «Диошдьёр»

«Локомотив» ведёт переговоры об аренде нападающего Раконьяца в «Диошдьёр»
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Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, рассказал, что футболист может перейти в венгерский «Диошдьёр» на правах аренды.

«Локомотив» ведёт переговоры с «Диошдьёром» по аренде Марко. Скорее всего, он окажется в этом клубе», — сказал Глушевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

О трансфере Марко Раконьяца в «Локомотив» стало известно в апреле 2022 года. В сезоне-2022/2023 нападающий провёл 15 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 850 тыс.

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