Месси заявил, что не будет играть на Олимпийских играх в Париже

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что не поедет на Олимпиаду, которая пройдёт летом 2024 года в Париже.

«Я говорил с Маскерано (тренер сборной Аргентины U23. — Прим. «Чемпионата»), и правда в том, что мы оба сразу поняли ситуацию. Это трудно, потому что начинается Кубок Америки и мне придётся отсутствовать в «Интер Майами» два или три месяца подряд. А главное, в моём возрасте приходится тщательно выбирать моменты для игры, два турнира подряд — это уже слишком», — приводит слова Месси ESPN AR.

Напомним, летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В нынешнем сезоне Месси сыграл 15 матчей, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач. Всего за карьеру нападающий провёл 904 игры, в которых забил 735 мячей и отдал 355 голевых передач.