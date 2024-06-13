Уилшир считает, что Англия на групповом этапе Евро-2024 может позволить себе рисковать

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир высказался о сборной Англии, которая примет участие на чемпионате Европы — 2024.

«На групповом этапе с командами, которые мы должны побеждать, мы можем позволить себе быть более экспансивными, давайте атаковать и рисковать. Не так давно мы говорили, что у нас нет игроков испанского типа, которые могут забрать мяч себе и доминировать, теперь они у нас есть», — приводит слова Уилшира британское онлайн-издание Daily Mail.

С 14 июня по 14 июля 2024 года на футбольных полях Германии пройдёт очередной чемпионат Европы. Сборная Англии на Евро-2024 сыграет в одной группе с национальными командами Словении, Дании и Сербии. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая 11 июля 2021 года в финале Евро-2020 в Лондоне победила в серии пенальти сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).