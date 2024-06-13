Гойкович рассказал, за что его отстранили от тренировок «Оренбурга» на месяц

Бывший футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, что тренерский штаб команды отстранил его от тренировок на месяц в конце минувшего сезона. 28-летний боснийский защитник рассказал, что ослушался тренера — тот запретил ему ехать к семье, но Гойкович всё равно поехал, так как у него возникли семейные проблемы.

«Праздновал с командой сохранение прописки после сезона? Поддерживал ребят. Но получилось так, что последний месяц я тренировался индивидуально. Меня просто убрали из команды на последние четыре тура. Это решение тренера. У меня возникли семейные проблемы, и я попросил тренера отпустить меня на день. Он отказал. Я решил по-своему и уехал. Из-за этого меня на последний месяц отстранили. Оштрафовали? Нет, просто убрали из команды», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Напомним, по окончании сезона-2023/2024 Гойкович покинул «Оренбург» и стал свободным агентом.