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Гойкович рассказал, за что его отстранили от тренировок «Оренбурга» на месяц

Гойкович рассказал, за что его отстранили от тренировок «Оренбурга» на месяц
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Бывший футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, что тренерский штаб команды отстранил его от тренировок на месяц в конце минувшего сезона. 28-летний боснийский защитник рассказал, что ослушался тренера — тот запретил ему ехать к семье, но Гойкович всё равно поехал, так как у него возникли семейные проблемы.

«Праздновал с командой сохранение прописки после сезона? Поддерживал ребят. Но получилось так, что последний месяц я тренировался индивидуально. Меня просто убрали из команды на последние четыре тура. Это решение тренера. У меня возникли семейные проблемы, и я попросил тренера отпустить меня на день. Он отказал. Я решил по-своему и уехал. Из-за этого меня на последний месяц отстранили. Оштрафовали? Нет, просто убрали из команды», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Напомним, по окончании сезона-2023/2024 Гойкович покинул «Оренбург» и стал свободным агентом.

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