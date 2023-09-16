Канчельскис: победа над «Сочи» — глоток воздуха для «Спартака», иначе были бы проблемы

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» одолел «Сочи» (1:0).

«Победа над «Сочи» — глоток воздуха для «Спартака». Если была бы ничья, то были бы и проблемы. Есть над чем работать.

У «Спартака» уникальные руководители, которых никто не понимает. Наверное, при ничейном результате была бы тема для разговора о будущем Абаскаля. Но забили «Сочи» — уже хорошо. Сколько можно давать «Спартаку» времени? Один раз за 15 лет стали чемпионами, а больше ничего. Руководители должны решать, сколько времени ещё нужно дать Абаскалю», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.