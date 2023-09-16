Тренер «Ахмата» Ромащенко прокомментировал ничью с «Краснодаром»

Главный тренер грозненского «Ахмат» Мирослав Ромащенко высказался о матче 8-го тура РПЛ с «Краснодаром», а также рассказал о предстоящем матче Кубка России с «Зенитом».

«Хотелось бы поблагодарить команду за все 90 минут матча, несмотря на сложности, которые мы испытывали. Соперник не случайно занимает первое место в таблице на сегодняшний день. Мы старались быть организованными, особенно в обороне. Очень жаль, что не использовали свои моменты в атаке. Все эти шансы, которые у нас были, не случайны. Это то, на чём мы акцентировали внимание. В целом набрали одно очко в копилку с таким сильным во всех смыслах соперником.

Будем ли проводить ротацию состава? Как раз сейчас говорили об этом с ребятами в раздевалке. Сразу нужно переключать внимание на подготовку к кубковому матчу. Соперник также непростой, чемпион страны, обладающий очень большим игровым потенциалом. Нужно максимально стараться себя подготовить. Понимаем также, что затем будет гостевой матч с «Балтикой». Поэтому будем ориентироваться при определении состава на оба эти матча. Есть время подумать, пусть его и немного. Радует, что количество игроков на скамейке запасных стало увеличиваться. Безусловно, кому-то мы дадим возможность проявить себя в ближайшей игре с «Зенитом». Сделаем определённую ротацию. Нужно понимать, что восстановившиеся после травм ребята только недавно начали тренироваться в общей группе. Уровень их готовности пока не может быть оптимальным. Но это часть профессии, в каких-то моментах нужно будет потерпеть», — приводит слова Ромащенко пресс-служба клуба.