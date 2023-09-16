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Источник: Абаскаль говорил тренеру сборной России по физподготовке о травме Литвинова

Источник: Абаскаль говорил тренеру сборной России по физподготовке о травме Литвинова
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заранее сообщил специалисту сборной России по физподготовке Луису Касайсу Мартинесу о травме защитника красно-белых Руслана Литвинова. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, врачи московского клуба также контактировали с врачами сборной по Литвинову. Сообщается, что у Руслана перед отъездом в сборную наблюдался перегруз паховых мышц. Такой диагноз не может быть основанием для неприезда в сборную, так как повреждение не было в острой форме. Тем не менее о нюансах, связанных со здоровьем Литвинова, клуб проинформировал сборную. Однако игрок провёл 90 минут за национальную команду.

Напомним, Руслан Литвинов не смог принять участия в сегодняшнем матче РПЛ с «Сочи» из-за травмы. Красно-белые одержали минимальную победу со счётом 1:0.

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