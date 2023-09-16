Источник: Абаскаль говорил тренеру сборной России по физподготовке о травме Литвинова

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заранее сообщил специалисту сборной России по физподготовке Луису Касайсу Мартинесу о травме защитника красно-белых Руслана Литвинова. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, врачи московского клуба также контактировали с врачами сборной по Литвинову. Сообщается, что у Руслана перед отъездом в сборную наблюдался перегруз паховых мышц. Такой диагноз не может быть основанием для неприезда в сборную, так как повреждение не было в острой форме. Тем не менее о нюансах, связанных со здоровьем Литвинова, клуб проинформировал сборную. Однако игрок провёл 90 минут за национальную команду.
Напомним, Руслан Литвинов не смог принять участия в сегодняшнем матче РПЛ с «Сочи» из-за травмы. Красно-белые одержали минимальную победу со счётом 1:0.
- 17 сентября 2023
-
00:08
-
00:01
-
00:00
- 16 сентября 2023
-
23:57
-
23:56
-
23:48
-
23:45
-
23:43
-
23:40
-
23:38
-
23:29
-
23:28
-
23:18
-
23:15
-
23:09
-
23:04
-
23:02
-
22:58
-
22:48
-
22:43
-
22:39
-
22:31
-
22:29
-
22:25
-
22:22
-
22:16
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:55
-
21:52