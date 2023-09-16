Гол Каллума Уилсона помог «Ньюкаслу» обыграть «Брентфорд» в матче 5-го тура АПЛ

Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Ньюкасл» одержал минимальную победу над «Брентфордом» со счётом 1:0.
Большая часть матча, в том числе и весь первый тайм, прошла без голов, но на 64-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон уверенно реализовал 11-метровый удар, выведя «Ньюкасл» вперёд. До конца встречи счёт остался неизменным, «Ньюкасл» одержал минимальную победу (1:0).
После результата данного матча «Ньюкасл» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав шесть очков в пяти играх. «Брентфорд», в свою очередь, набрал также шесть очков и располагается на 10-м месте.
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