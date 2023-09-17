«Барселона» разгромила «Бетис» благодаря голам новичков — Феликса и Канселу

Завершился матч 5-го тура испанской Примеры между каталонской «Барселоной» и «Бетисом». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Барселона» разгромила своего соперника — 5:0.

Каталонцы повели с преимуществом в два мяча уже к 35-й минуте благодаря голам Жоау Феликса и Роберта Левандовского. На 62-й и 66-й минутах сине-гранатовые довели счёт до разгромного. Отличились Ферран Торрес и Рафинья. На 81-й минуте точку поставил Жоау Канселу — 5:0.

«Барселона» вышла на первое место турнирной таблицы испанской Примеры, имея 13 очков после пяти игр. Преимущество каталонцев перед мадридским «Реалом», который имеют одну игру в запасе — одно очко. «Бетис» располагается на девятой строчке, набрав семь очков.