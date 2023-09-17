Бэйл стал персонажем видеоигры про гольф

Бывший нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл будет играбельным персонажем в видеоигре PGA Tour 2K23, сообщает Reuters. В симуляторе также появится поле, созданное экс-футболистом.

«Я Гарет Бэйл. Меня сканируют для PGA Tour 2K23», — сказал валлиец на видео, опубликованном в социальных сетях.

34-летний экс-футболист в феврале принимал участие в турнире по гольфу PGA Tour Pebble Beach Pro-Am. На этой неделе валлиец выступает на BMW PGA Championship Celebrity Pro-Am. Там участвуют многие знаменитости и профессиональные игроки в том числе известный североирландский гольфист Рори Макилрой.

Бэйл давно увлекается гольфом. В 2019 году во время одного из празднований в составе «Реала» у него был валлийский флаг с надписью: «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке». Он завершил футбольную карьеру после чемпионата мира-2022.