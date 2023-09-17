«Это лицемерие». Радимов раскритиковал 2DROTS

Главный тренер медиафутбольного клуба «Чисто Питер» Владислав Радимов резко отреагировал на перенос матча медиалиги между его командой и 2DROTS на стадионе «Петровский» из-за подготовки «дротов» к 1/32 финала Кубка России с «Химками», который состоится 26 сентября. Радимов раскритиковал московскую медиакоманду за лицемерие.
«Друзья, если вы заходите на территорию профессионального футбола, то будьте готовы к атрибутам профессионального футбола. Матчи через два дня на третий — это атрибут профессионального футбола, и уж такой опытный человек, как Кузнецов, это понимает, поэтому смиритесь», — написал Радимов в своём телеграм-канале.
«Вообще выглядит лицемерно — когда РФС как организатор Кубка России сказал, что вы едете играть матч Кубка чуть ли не на Северный Полюс на построенный за несколько дней стадион — вы покорно и молча согласились, надели на головы каски спонсора Кубка и улыбались на камеры. А когда Медиалига ставит матч в Санкт-Петербурге на стадионе с великой историей — вы выкобениваетесь (прошу прощения за мой петербургский, если слово непонятно — погуглите)», — также отметил в своём посте Радимов.
- 17 сентября 2023
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