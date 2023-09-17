Александр Головин забил мяч за «Монако» во втором матче подряд
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В эти минуты на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне проходит матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором «Лорьян» принимает «Монако». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Франция - Лига 1 . 5-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Лорьян
Лорьян
2-й тайм
1 : 1
Монако
Монако
1:0 Тосин – 2' 1:1 Головин – 17'
На 17-й минуте российский полузащитник Александр Головин забил первый мяч своей команды в этой встрече, сравняв счёт. Ассист на счету полузащитника монегасков Юссуфа Фофана. Первый гол был забит нападающим «Лорьяна» Айегуном Тосином на второй минуте.
Ранее Головин отличился голом в матче 4-го тура с «Лансом». Тогда монегаски разгромили своих соперников со счётом 3:0, а российский полузащитник забил второй мяч своей команды на 36-й минуте.
Комментарии
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