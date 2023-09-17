Александр Головин забил мяч за «Монако» во втором матче подряд

В эти минуты на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне проходит матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором «Лорьян» принимает «Монако». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Марком Болланжье. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте российский полузащитник Александр Головин забил первый мяч своей команды в этой встрече, сравняв счёт. Ассист на счету полузащитника монегасков Юссуфа Фофана. Первый гол был забит нападающим «Лорьяна» Айегуном Тосином на второй минуте.

Ранее Головин отличился голом в матче 4-го тура с «Лансом». Тогда монегаски разгромили своих соперников со счётом 3:0, а российский полузащитник забил второй мяч своей команды на 36-й минуте.