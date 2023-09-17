«Торпедо» и «Акрон» одержали победы в матчах 10-го тура Первой лиги

Завершились очередные два матча 10-го тура Мелбет Первой лиги. В Краснодаре местная «Кубань» принимала тольяттинский «Акрон». Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол на 45-й минуте забил венесуэльский нападающий «Акрона» Андрес Понсе. После этой победы в активе «Акрона» стало 17 очков. Команда идёт на четвёртом месте. «Кубань» с пятью очками — 17-я.
В параллельном матче московское «Торпедо» встречалось с красноярским «Енисеем». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». Автозаводцы смогли добиться минимальной победы.
На 73-й минуте защитник чёрно-белых Юрий Журавлёв отправил мяч в сетку ворот Евгения Ставера. Благодаря этой победе торпедовцы набрали 17 очков и поднялись на третью строчку турнирной таблицы. «Енисей» имеет в своём активе 11 очков и располагается на 13-м месте.
- 17 сентября 2023
-
18:25
-
18:23
-
18:23
-
18:14
-
18:02
-
17:59
-
17:58
-
17:50
-
17:49
-
17:46
-
17:43
-
17:41
-
17:38
-
17:31
-
17:21
-
17:21
-
17:15
-
17:13
-
17:05
-
17:02
-
17:00
-
16:59
-
16:43
-
16:42
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:02
-
15:57
-
15:56
-
15:56
-
15:27
-
15:14
-
15:07
-
15:04