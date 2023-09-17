Нагорных: у «Локо» есть желание, чтобы Гильерме остался. В каком статусе — будем смотреть

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, будет ли клуб продлевать контракт с вратарём команды Маринато Гильерме.

«Завершает ли карьеру Гильерме или с ним будет продлён контракт? Будем встречаться и разговаривать. Маринато за эти 15 лет стал частью «Локомотива». Его очень любят болельщики. Он до конца предан команде. Поэтому будем с ним разговаривать, в каком качестве и как мы хотели бы видеть его дальше.

Есть ли вариант, что он останется в качестве футболиста? Ещё ничего не обсуждали. Поэтому давайте не будем забегать, говоря железнодорожным языком, вперёд паровоза. У нас есть желание, чтобы он остался с нами. В каком статусе – будем смотреть», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

Действующее соглашение 37-летнего голкипера с железнодорожниками рассчитано до конца нынешнего сезона.