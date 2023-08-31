Гильерме: люблю посмотреть свою игру, когда пропускаю или проигрываем

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Первые 15 минут неплохо начали играть, но после этого первый тайм не был таким успешным в плане качества. Второй тайм был получше, могли даже забить второй гол. К сожалению, не получилось, но всё впереди! Всегда, когда пропускаю или проигрываем, люблю посмотреть свою игру. Особенно это нужно делать на холодную голову. Посмотрю видео потом, сейчас сложно оценить свою игру», — приводит слова Гильерме Sport24.
В состоявшемся накануне, 30 августа, матче Кубка России между «Ростовом» и «Локомотивом» победу со счётом 2:1 одержала команда Валерия Карпина. Голы забивали Егор Голенков и Илья Вахания. В составе железнодорожников отличился Максим Глушенков.
- 31 августа 2023
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