Судья Фёдоров — игроку «Оренбурга»: не трогай Дзюбу, у него майки второй нет

В телетрансляцию матча «Локомотив» – «Оренбург» попала фраза главного арбитра Артура Фёдорова, мгновенно вызвавшая острую реакцию в социальных сетях. Обращаясь к южноамериканскому защитнику гостей Матиасу Пересу, судья попросил его «не трогать» форварда железнодорожников Артёма Дзюбу, которому ранее в другом эпизоде порвали футболку.

«Не трогай Дзюбу, у него майки второй нет», – прозвучала в эфире канала «Матч Премьер» фраза Фёдорова.

Ранее защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков в борьбе порвал футболку Дзюбе. Артём в эмоциональном порыве дорвал футболку на себе. Нападающему пришлось на время покинуть поле, чтобы заменить испорченный элемент формы. При этом форвард на повышенных тонах переговорил с Артуром Фёдоровым.

Напомним, в эти минуты проходит встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Оренбургом». Матч принимает стадион «РЖД Арена» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт не открыт.