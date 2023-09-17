Игроку «Локомотива» Дзюбе порвали футболку, форвард на эмоциях дорвал её на себе

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков в одном из игровых эпизодов порвал футболку форварду «Локомотива» Артёму Дзюбе. Дзюба в эмоциональном порыве дорвал футболку на себе. Нападающему пришлось на время покинуть поле, чтобы заменить испорченный элемент формы.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
При этом Дзюба на повышенных тонах переговорил с главным арбитром встречи Артуром Фёдоровым. Позже в трансляцию попала фраза Фёдорова, который во время другого игрового эпизода попросил игрока «Оренбурга» не трогать Дзюбу: «Не трогай Дзюбу! У него нет второй футболки».
Напомним, в эти минуты проходит встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Оренбургом». Матч принимает стадион «РЖД Арена» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. После первого тайма счёт не открыт.
«Локомотив» за семь туров набрал 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Их соперники с пятью очками оказались на 14-й строчке. В личных встречах этих команд перевес на стороне железнодорожников. Из девяти проведённых игр они победили в семи, в одном матче была зафиксирована ничья, и лишь один раз выиграл «Оренбург».
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