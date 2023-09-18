Полузащитник «Оренбурга» Башич: Деограсия зарядил команду новой энергией и дисциплиной
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Футболист «Оренбурга» Иван Башич высказался о работе под руководством нового тренера команды Давида Деограсии.
«Тяжёлая игра, было много борьбы. Но в последние десять минут у нас было много моментов. Мы воспользовались ими и смогли выиграть. При новом тренере всё хорошо. Деограсия зарядил команду новой энергией и дисциплиной, что делает нас лучше», — сказал Башич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, Деограсия возглавил «Оренбург» после ухода Иржи Ярошика. Оренбуржцы сейчас занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав восемь очков. В 8-м туре высшего российского дивизиона «Оренбург» одержал победу над «Локомотивом» (2:0), выиграв второй матч подряд.
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