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Нападающий «Оренбурга» Воробьёв назвал ключевой фактор победы в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Оренбурга» Воробьёв назвал ключевой фактор победы в матче с «Локомотивом»
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв назвал ключевой фактор победы в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:0).

«В первом тайме играть сложнее, чем во втором, все свежие. Физически наши защитники были сильнее в этом матче — молодцы. Полностью справились с нападающими «Локомотива», выиграли практически всю верховую борьбу. Считаю, что это один из ключевых факторов победы», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В состоявшемся накануне матче оренбуржцы вырвали победу у «Локомотива» на последних минутах матча, забив два гола. Дмитрий Воробьёв стал автором одного из забитых в ворота железнодорожников мячей. По состоянию на сегодняшний день «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

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