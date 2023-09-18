Наумов: по настрою «Локомотив» абсолютно разбалансированная команда — нет огонька и задора

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о текущих успехах московской команды.

«По составу «Локомотив» готов конкурировать в этом сезоне. Не думаю, что функциональная подготовка у них плохая. Всё-таки готовились. Но по настрою и мотивации «Локомотив» абсолютно разбалансированная команда. Нет огонька и задора, который был, например, в матче «Рубин» — «Зенит». По питерцам было видно, что они хотят выиграть. В «Локомотиве» этого не было видно в матче с «Оренбургом». Только тренерский штаб может на это повлиять. Они должны сказать, что сегодня в РПЛ на одной ноге не обыграешь никого. «Оренбург» показал себя организованной командой! Тут нужно приложить максимум усилий», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Московская команда набрала 12 очков после восьми туров.