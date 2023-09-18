Наумов: по настрою «Локомотив» абсолютно разбалансированная команда — нет огонька и задора

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о текущих успехах московской команды.
«По составу «Локомотив» готов конкурировать в этом сезоне. Не думаю, что функциональная подготовка у них плохая. Всё-таки готовились. Но по настрою и мотивации «Локомотив» абсолютно разбалансированная команда. Нет огонька и задора, который был, например, в матче «Рубин» — «Зенит». По питерцам было видно, что они хотят выиграть. В «Локомотиве» этого не было видно в матче с «Оренбургом». Только тренерский штаб может на это повлиять. Они должны сказать, что сегодня в РПЛ на одной ноге не обыграешь никого. «Оренбург» показал себя организованной командой! Тут нужно приложить максимум усилий», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
На данный момент «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Московская команда набрала 12 очков после восьми туров.
- 18 сентября 2023
-
18:39
-
18:38
-
18:26
-
18:20
-
18:20
-
18:17
-
17:58
-
17:58
-
17:48
-
17:37
-
17:30
-
17:26
-
17:23
-
16:56
-
16:52
-
16:43
-
16:35
-
16:26
-
16:21
-
16:16
-
16:10
-
16:07
-
16:04
-
15:47
-
15:36
-
15:33
-
15:32
-
15:23
-
15:22
-
15:16
-
15:12
-
15:10
-
15:06
-
15:01
-
14:56