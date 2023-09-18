Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

И. Федотов: может, Дзюба сам надрезал футболку, чтобы показывать судье. Я бы так и делал

И. Федотов: может, Дзюба сам надрезал футболку, чтобы показывать судье. Я бы так и делал
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил эпизод матча 8-го тура между «Локомотивом» и «Оренбургом» (0:2), в котором у форварда железнодорожников Артёма Дзюбы после борьбы с игроком соперника порвалась футболка. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Артуром Фёдоровым.

«Ну был там какой-то контакт, зацепился кто-то мизинцем за его футболку, ну порвалась она. Может, Дзюба вообще в раздевалке её надрезал, чтобы потом показывать судье, что его зацепили на входе в штрафную. Почему нет? Я бы на его месте так и делал. Это же фактор для арбитра при назначении 11-метрового: он видит, что футболка порвана, и принимает решение. Весь матч игроки хватали друг друга за футболки, ни у кого не порвалась, а у Дзюбы внезапно порвалась», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Безнаказанность в игре «Спартака» превратилась во взрыв». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ
«Безнаказанность в игре «Спартака» превратилась во взрыв». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android