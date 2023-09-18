И. Федотов: может, Дзюба сам надрезал футболку, чтобы показывать судье. Я бы так и делал

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил эпизод матча 8-го тура между «Локомотивом» и «Оренбургом» (0:2), в котором у форварда железнодорожников Артёма Дзюбы после борьбы с игроком соперника порвалась футболка. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Артуром Фёдоровым.

«Ну был там какой-то контакт, зацепился кто-то мизинцем за его футболку, ну порвалась она. Может, Дзюба вообще в раздевалке её надрезал, чтобы потом показывать судье, что его зацепили на входе в штрафную. Почему нет? Я бы на его месте так и делал. Это же фактор для арбитра при назначении 11-метрового: он видит, что футболка порвана, и принимает решение. Весь матч игроки хватали друг друга за футболки, ни у кого не порвалась, а у Дзюбы внезапно порвалась», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.