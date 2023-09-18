«Безнаказанность в игре «Спартака» превратилась во взрыв». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ

РПЛ вернулась после международной паузы и сразу подарила огненный тур. Были и сенсации, и красивые голы. А вот судейство, к которому в последние недели практически не было вопросов, всё же просело.

Где же арбитры наошибались? На этот вопрос специально для «Чемпионата» ответил футбольный арбитр Игорь Федотов. Ниже — его разбор судейства в 8-м туре РПЛ.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок. Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба). В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла. 0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений. 1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора. Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Динамо» — «Пари НН» — 1:1

В очередной раз арбитры после сборов допускают непонятные ошибки. В этом матче Кукуляк на седьмой минуте не назначил 11-метровый удар. Да, момент сложный, арбитр его не увидел: трудно было разглядеть подкат и попадание по ноге игроку «Динамо». Но включился VAR, и ошибку исправили.

На 66-й минуте Кукуляк неверно назначил 11-метровый в ворота «Динамо». Здесь у него вообще была открытая позиция, поэтому оценка снижается. Сейчас новые рекомендации: в 90% случаев, когда вмешивается VAR, оценка не снижается, потому что моменты сложные. Но когда эпизод открытый, а решение всё равно неверное, это уже проблема. И у Кукуляка такая проблема есть. Что он там увидел? Что игрок «Динамо» поднял руку в неестественное положение и выставил локоть? Я так и не понял. VAR вмешался, и 11-метровый отменили.

А на 89-й минуте Кукуляк не показал вторую жёлтую карточку Юрану. Тренер истерил в технической зоне, за это надо удалять. Если уж показал первую жёлтую, то будь мужиком и показывай вторую. Оценку я бы за такое не снижал на месте департамента, но следующее назначение попридержал бы.

Оценка Кукуляка — 7,9.

Евгений Кукуляк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

ЦСКА — «Крылья Советов» — 2:2

На 29-й минуте Любимову прилетел сложный эпизод: увидеть нарушение правил в штрафной площади «Крыльев» было нелегко. Вратарь вылетел из ворот, расставил руки в стороны и попал по голове игроку ЦСКА. Арбитра позвали к монитору, и он назначил 11-метровый — правильно сделал.

Что касается удаления Роши на 62-й минуте, ему можно было показать вторую жёлтую и раньше, когда он всем видом показывал, что его ударили по лицу, хотя никакого удара не было. То есть провоцировал судью на наказание соперника. Но именно на 62-й минуте Любимов показал вторую жёлтую Роше ошибочно. Игрок ЦСКА сыграл в мяч и поставил ногу на газон, а футболист «Крыльев» подсунул под неё свою ногу. Не разобрался Любимов, но почему-то решил разобраться резервный арбитр Буланов и полез в эпизод. Очень странно. Любимов не личность на поле. Сейчас у департамента в лице Милорада Мажича требование: арбитр должен быть личностью и как можно больше решений принимать самостоятельно. А это было вообще ни о чём. Да и на протяжении всей игры Любимов неверно оценивал эпизоды и какие-то непонятные фолы свистел. За это тоже снижается оценка.

Оценка Любимова — 7,8.

«Ахмат» — «Краснодар» — 1:1

Хорошая работа Москалёва. Единственный момент: в эпизоде с голом «Краснодара» на 39-й минуте многие посчитали, что был рикошет от игрока «Ахмата». Помощник был перекрыт, не мог определить, что случилось, и в итоге дал сигнал «вне игры». Вмешался VAR. На повторе видно, что игрок «Ахмата» сделал движение ногой и осознанно сыграл в мяч, отдав пас назад, где находился нападающий «Краснодара». Правильное решение: засчитать гол.

Оценка Москалёва — 8,4.

Владимир Москалёв Фото: vk.com/fckrasnodar

«Спартак» — «Сочи» — 1:0

Сложная игра для Чистякова. Арбитр изначально пытался давать бороться, но получилось так, что борьба допускалась только в одну сторону. Игроки «Сочи» били футболистов «Спартака», и за такие действия надо показывать жёлтые карточки. В итоге эта безнаказанность пошла дальше, и грубость началась с обеих сторон.

На 22-й минуте следовало показать жёлтую игроку «Сочи» за грубую игру, на 45+3-й — футболисту «Спартака» за попадание рукой по лицу соперника. И на 90+6-й минуте надо было наказать игрока «Сочи» за грубую игру, когда тот шарахнул Промеса сзади по ногам без попытки сыграть в мяч. Для Чистякова это почему-то было нормой, и эта безнаказанность превратилась во взрыв.

Бывают моменты 50 на 50, и в таких ситуациях нужно держать игру. А Чистяков не удержал. Пошли открытые эпизоды, которые он пропускал либо свистел нарушения и ничего не показывал. А до этого был период, когда игроки «Сочи» просто долбили соперников раз в одну-полторы минуты. Я понимаю, что цель этих нарушений — сбить темп. Но арбитр должен контролировать ситуацию.

Оценка Чистякова — 8,1.

«Балтика» — «Ростов» — 2:2

Хорошая работа Турбина. Но я считаю, что на 16-й минуте произошёл фол в начальной фазе атаки со стороны игрока «Ростова». У футболистов пересеклись траектории движения, игрок «Балтики» сделал движение к мячу, и соперник подбил ему ногу. Почему не вмешался VAR в лице Кукуяна? Скорее всего, не нашли нужного ракурса. В трансляции показали хороший обзор момента, но его обрезали. И всё же это неправильно засчитанный гол. Следовало отменить взятие ворот и назначить штрафной в пользу «Балтики».

Оценка Турбина — 7,9.

«Урал» — «Факел» — 0:0

Безбородов вернулся к работе. Не знаю, переживал ли он, но по игре так не скажешь. Всё было чётко, Безбородов давал бороться даже с применением рук. Такое у него видение борьбы, и мне это нравится.

На 25-й минуте Безбородов не показал жёлтую игроку «Урала» за грубую игру, когда тот рукой попал по лицу соперника. А на 84-й минуте футболист «Урала» в верховой борьбе применил локоть, продолжилась атака, и был забит гол. Арбитру здесь, скорее всего, перекрыл обзор игрок «Факела». Вмешался VAR в лице Панина, Безбородов посмотрел повтор и отменил гол. В этом отличие от истории Турбина: видеоассистенты включились, и решение было изменено. Сейчас за такое не снижается оценка. Снизили бы, если бы Безбородов посмотрел момент и сказал: «Да идите вы на фиг, для меня это не фол».

Оценка Безбородова — 8,3.

Владислав Безбородов Фото: vk.com/fc_ue

«Рубин» — «Зенит» — 0:3

Сложная игра для Шафеева. Счёт нивелирует всю жару, которая творилась на поле. На 18-й минуте арбитр правильно показал жёлтую Кабутову за грубую игру. Футболист «Зенита» понял, что накручивает его, и спустя несколько минут всё тот же игрок «Рубина» попал ему по ноге. Оценивать степень контакта я не собираюсь, потому что в ходе матча было много аналогичных эпизодов и Шафеев давал свисток. Здесь же арбитр вообще не зафиксировал фол. Для меня это непоказ второй жёлтой карточки за срыв перспективной атаки — там была открытая зона, и игрок «Зенита» мог врываться в штрафную, где было ещё два его партнёра.

Если не считать этот эпизод, то в целом за игру Шафеев наработал на оценку 8,5. Но мне непонятно, почему момент с Кабутовым для него не фол.

Оценка Шафеева — 7,9.

«Локомотив» — «Оренбург» — 0:2

Фёдоров спокойненько отпустил игру: бейте друг друга, убивайте, а я никуда не полезу. И молодец на самом деле! Нарушения вроде свистел, но жёлтые не раздавал. Фёдоров судил команды одинаково и действовал последовательно. Он спокойный, эмоций не даёт, неинтересен игрокам. Даже разорванной футболкой Дзюбы не восхитился. Я считаю, что Фёдоров выбрал правильную тактику.

Теперь о моменте с Дзюбой. Ну был там какой-то контакт, зацепился кто-то мизинцем за его футболку, ну порвалась она. Может, Дзюба вообще в раздевалке её надрезал, чтобы потом показывать судье, что его зацепили на входе в штрафную. Почему нет? Я бы на его месте так и делал. Это же фактор для арбитра при назначении 11-метрового: он видит, что футболка порвана, и принимает решение. Весь матч игроки хватали друг друга за футболки, ни у кого не порвалась, а у Дзюбы внезапно порвалась.

Оценка Фёдорова — 8,4.