И. Федотов: у судьи Кукуляка есть проблема. Эпизод открытый, а решение всё равно неверное

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил эпизод с отменённым пенальти в ворота московского «Динамо» в матче 8-го тура РПЛ с «Пари НН». Встреча закончилась вничью — 1:1.

«На 66-й минуте Кукуляк неверно назначил 11-метровый в ворота «Динамо». Здесь у него вообще была открытая позиция, поэтому оценка снижается. Сейчас новые рекомендации: в 90% случаев, когда вмешивается VAR, оценка не снижается, потому что моменты сложные. Но когда эпизод открытый, а решение всё равно неверное, это уже проблема. И у Кукуляка такая проблема есть. Что он там увидел? Что игрок «Динамо» поднял руку в неестественное положение и выставил локоть? Я так и не понял. VAR вмешался, и 11-метровый отменили», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.