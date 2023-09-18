Арбитр Федотов: игроки «Сочи» били футболистов «Спартака». Судья Чистяков не удержал игру

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Артёма Чистякова в матче 8-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и «Сочи». Красно-белые одержали победу со счётом 1:0.
«Сложная игра для Чистякова. Арбитр изначально пытался давать бороться, но получилось так, что борьба допускалась только в одну сторону. Игроки «Сочи» били футболистов «Спартака», и за такие действия надо показывать жёлтые карточки. В итоге эта безнаказанность пошла дальше, и грубость началась с обеих сторон.
Бывают моменты 50 на 50, и в таких ситуациях нужно держать игру. А Чистяков не удержал. Пошли открытые эпизоды, которые он пропускал либо свистел нарушения и ничего не показывал. А до этого был период, когда игроки «Сочи» просто долбили соперников раз в одну-полторы минуты. Я понимаю, что цель этих нарушений — сбить темп. Но арбитр должен контролировать ситуацию», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 18 сентября 2023
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