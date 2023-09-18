Ромащенко рассказал, почему «Ахмат» стал мало пропускать после его назначения

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко объяснил, почему клуб стал мало пропускать после его назначения.

«Команда улучшается не какими‑то революциями, а мелочами. Один улучшил что‑либо, второй избавился от чего‑то ненужного. Постепенно мы улучшали организацию. Плюс после прихода в команду наш штаб чётко сформулировал идеи и мысли, что мы небольшая команда, мы не «Зенит», «Спартак» или ЦСКА. Поэтому не имеем права, чтобы один-два игрока не участвовали в оборонительных действиях.

Это не значит, что мы говорим об «автобусе». В играх с любой командой, тем более с топ‑клубами, мы должны уметь играть без мяча. Если в этот момент будем неорганизованными, один-два игрока будут выпадать, этого будет достаточно, чтобы нам забили. Обороняются все 11 футболистов, плюс при подготовке к матчу дотошно изучаем соперников. Это то, что мне интересно, я в последние годы плотно работал в этом. Важно было донести, что каждый должен выполнять то, что мы говорим до игры.

Неправильного расположения игрока в линии в один метр достаточно, чтобы пропустить мяч. Не будем забывать и об уровне «Краснодара», который был силён. Считаю, что у нас были хорошие шансы, а те имеющиеся моменты нужно было реализовывать, их не бывает много. Нужен фокус в таких ситуациях», — сказал Ромащенко в эфире «Матч Премьер».