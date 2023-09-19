«Челси» и «Бавария» проявляют интерес к вратарю «Арсенала» Рамсдейлу

«Челси» и «Бавария» следят за ситуацией вокруг вратаря «Арсенала» Арона Рамсдейла. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, оба клуба предполагают, что ещё один голкипер «канониров» Давид Райя может вытеснить Рамсдейла из основного состава. «Челси» видит в 25-летнем вратаре конкурента для Роберта Санчеса, в то время как «Бавария» хочет найти преемника для Мануэля Нойера.

Отмечается, что «Арсенал» оценивает своего вратаря в € 70 млн и будет готов расстаться с ним только следующим летом.

Напомним, Рамсдейл провёл матч 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:0) на скамейке запасных, место в воротах впервые в сезоне занял Давид Райя. Главный тренер «канониров» Микель Артета прокомментировал это решение так: «Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо – в двух матчах, сыгранных вничью».

Рамсдейл играет за «Арсенал» на протяжении двух лет (с 2021 года). В прошлом сезоне голкипер провёл за «канониров» 41 матч во всех турнирах. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.