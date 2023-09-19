Неймар толкнул соперника и ударил в него мячом во время матча азиатской Лиги чемпионов

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар вступил в конфликт с одним из футболистов «Навбахора» во время матча 1-го тура азиатской Лиги чемпионов (1:1).

В одном из эпизодов матча Неймар толкнул футболиста «Навбахора» и ударил в него мячом после того, как он упал. По итогам этого эпизода арбитр встречи показал бразильскому нападающему жёлтую карточку.

Напомним, Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года с опцией продления ещё на один сезон. В нынешнем сезоне бразилец провёл два матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачи.

В следующем туре «Аль-Хиляль» встретится с «Нассаджи Мазандараном». Матч состоится 3 октября, начало – в 19:00 мск.

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