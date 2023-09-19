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Шалимов: Изидор более качественный форвард, чем Кассьерра

Шалимов: Изидор более качественный форвард, чем Кассьерра
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Известный российский тренер Игорь Шалимов подвёл итоги матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Зенитом», победу со счётом 3:0 в котором одержали сине-бело-голубые.

«У «Рубина» неплохой состав, но очень неуверенно действуют с мячом. Команда должна уметь играть в позиционной атаке, нужна контригра. Потому что после гола Изидора это уже был приговор хозяевам — ничего не смогли сделать. Во втором тайме «Зенит» вернулся к схеме с тремя центральными и двумя форвардами.

Выделю Вендела, который просто вылетает в атаку. Зачем «Зениту» Изидор? Во-первых, как форвард он более качественный, чем Кассьерра. Во-вторых, он может сыграть и на фланге. Это грамотное, хорошее приобретение», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

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